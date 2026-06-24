Gemeenteraad Bladel opent deuren voor inwoners

Op 9 juli kunnen inwoners van Bladel een unieke blik werpen achter de schermen van de gemeenteraad. Tijdens het evenement Gast van de Raad worden belangrijke dossiers besproken en is er ruimte voor vragen.

Gevonden voor jou

De gemeenteraad van Bladel nodigt inwoners uit om op 9 juli deel te nemen aan Gast van de Raad. Dit initiatief geeft een inkijk in de lokale politiek en hoe besluiten worden genomen. Het programma begint om zes uur ’s avonds met een ontvangst en een presentatie over het werk van de gemeenteraad.

Daarna is er om kwart voor zeven een eenvoudige maaltijd in de kantine, gevolgd door het live volgen van de gemeenteraadsvergadering vanaf de publieke tribune om half acht. Onderwerpen die op de agenda staan, worden toegelicht en deelnemers kunnen vragen stellen aan de raadsleden.

Interactief programma

Gast van de Raad biedt de mogelijkheid om in gesprek te gaan met raadsleden en meer te leren over het gemeentebestuur. Als zijn agenda het toelaat, brengt ook de burgemeester een bezoek aan het evenement. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje.

Het evenement vindt plaats in het gemeentehuis van Bladel. Deelnemers krijgen een compleet beeld van hoe de gemeenteraad werkt en welke onderwerpen er spelen in de lokale politiek.