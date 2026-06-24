Niet 1500, maar 3000 locaties mogelijk vervuild met PFAS

Bijna 3000 locaties in Brabant zijn mogelijk vervuild met PFAS. Dat maakt de provincie woensdag bekend. Op 750 van die locaties liggen woningen, recreatie of drinkwater in de buurt. Voorheen dacht de provincie dat niet op bijna 3000, maar op 1500 locaties sprake was van mogelijke PFAS-vervuiling.

PFAS is een verzamelnaam voor een groep van duizenden chemische stoffen die niet afbreken in de natuur. Ze tasten het immuunsysteem aan en bij langdurige blootstelling zijn sommige soorten kankerverwekkend. De stoffen komen in het milieu terecht doordat bedrijven ze lozen of uitstoten. Vorig jaar kwam landelijk in het nieuws dat bijna iedereen in Nederland te veel PFAS in het bloed heeft.

Plekken waar nu sport, onderwijs, kinderopvang of volkstuinen zijn; Bij huizen die na 1990 zijn gebouwd; In de buurt van zwemwater of gebieden waar water wordt gewonnen.

Op de 750 plekken wordt gekeken of er in het verleden daadwerkelijk PFAS-houdende productieprocessen of bedrijfsincidenten hebben plaatsgevonden. Momenteel is dat onderzoek op 300 plekken afgerond en op 150 plekken bezig.

Bodemonderzoek

Mocht er daadwerkelijk sprake zijn van PFAS-gebruik op een gevoelige plek, wordt er verder bodemonderzoek uitgevoerd. De provincie schat dat dit op ongeveer de helft van de plekken nodig is. Momenteel wordt er op 40 plekken bodemonderzoek gedaan.

De eigenaar van de grond moet toestemming geven voor het onderzoek. Dat gaat niet altijd makkelijk en daarom lopen de onderzoeken vertraging op, volgens de provincie. Ook beperkte capaciteit voor veldwerkzaamheden en laboratoria werken vertragend.

De provincie verwacht in 2028 alle geselecteerde locaties te hebben onderzocht. Dan wordt duidelijk waar risico’s bestaan, wie verantwoordelijk is en waar eventueel sanering nodig is.

Achtergrondvervuiling

In verreweg de meeste gevallen waar PFAS in de grond en het grondwater wordt aangetroffen, is deze niet van één bron afkomstig. De provincie beschouwt deze lichtere vervuiling als 'verhoogde achtergrondgehalten'. Op twee locaties zijn duidelijk verhoogde PFAS-gehalten aangetoond in grond en grondwater die te relateren zijn aan de voormalige bedrijfsmatige activiteiten op de locatie.