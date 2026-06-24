Navigatie overslaan
Ontdek

Scooter rijdt door na aanrijden fietser in Helmond

Vandaag om 16:24 • Aangepast vandaag om 17:04
De vrouw liep hoofdletsel op (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).
De vrouw liep hoofdletsel op (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).

Een jonge vrouw op de fiets is woensdagmiddag gewond geraakt toen ze werd aangereden door een scooter op de Rijpelbergseweg in Helmond. De scooter is daarna doorgereden.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De fietsster werd van rechts ingehaald door de scooterrijder, die haar op dat moment aantikte. Daarna viel de vrouw, maar de scooter reed door.

De vrouw liep onder andere hoofdletsel op bij de val. Het is niet duidelijk of ze naar het ziekenhuis is gebracht. De politie is op zoek naar beelden of getuigen die het ongeluk hebben zien gebeuren.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.