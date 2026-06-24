Scooter rijdt door na aanrijden fietsster in Helmond

Een jonge vrouw op de fiets is woensdagmiddag gewond geraakt toen ze werd aangereden door een scooter op de Rijpelbergseweg in Helmond. De scooter is daarna doorgereden.

De fietsster werd van rechts ingehaald door de scooterrijder, die haar op dat moment aantikte. Daarna viel de vrouw, maar de scooter reed door.

De vrouw liep onder andere hoofdletsel op bij de val. Het is niet duidelijk of ze naar het ziekenhuis is gebracht. De politie is op zoek naar beelden of getuigen die het ongeluk zagen gebeuren.