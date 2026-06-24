Navigatie overslaan
Ontdek

Kind naar ziekenhuis na val in water in Oss

Vandaag om 16:52 • Aangepast vandaag om 17:07
Het kind is te water geraakt (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).
Het kind is te water geraakt (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).

Een kind is woensdagmiddag gewond geraakt na een val in het water bij een huis aan de Kogelpot in Oss. Het kind is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De hulpdiensten kregen rond vier uur een melding van een ongeluk met water. Een woordvoerder van de politie laat woensdagmiddag weten dat het kind te water is geraakt. Of dat in een zwembad was, wil de woordvoerder niet zeggen, omdat het ongeluk op privéterrein is gebeurd.

Meerdere politiewagens en twee ambulances kwamen met spoed op het ongeluk af. Het kind is behandeld in de ambulance en daarna overgebracht naar het ziekenhuis.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.