Kind naar ziekenhuis na val in water in Oss

Een kind is woensdagmiddag gewond geraakt na een val in het water bij een huis aan de Kogelpot in Oss. Het kind is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De hulpdiensten kregen rond vier uur een melding van een ongeluk met water. Een woordvoerder van de politie laat woensdagmiddag weten dat het kind te water is geraakt. Of dat in een zwembad was, wil de woordvoerder niet zeggen, omdat het ongeluk op privéterrein is gebeurd.

Meerdere politiewagens en twee ambulances kwamen met spoed op het ongeluk af. Het kind is behandeld in de ambulance en daarna overgebracht naar het ziekenhuis.