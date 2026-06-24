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Brand in pallet met EV-batterijen bij bedrijf in Breda

Vandaag om 17:06 • Aangepast vandaag om 17:24
De brand was achter op het terrein (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
De brand was achter op het terrein (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).

In een pallet met accu’s van elektrische auto's is woensdagmiddag brand uitgebroken bij een bedrijf aan de Kleine Krogt in Breda. De brand ontstond achter op het terrein. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brandweer kwam met vier bluswagens naar het bedrijf. De brandweerlieden hadden het vuur snel onder controle en wisten uitbreiding te voorkomen.

De Kleine Krogt werd aan beide zijden afgesloten voor verkeer. De oorzaak van de brand is niet bekend.

De straat werd afgezet (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
De straat werd afgezet (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).

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