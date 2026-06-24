Nieuw gemeentehuis Heusden biedt ruimte voor 900 woningen

Gemeente Heusden en Woonveste hebben een architect gekozen voor het nieuwe gemeentehuis aan de Wolput. Het gebouw wordt een gezamenlijke locatie waar beide organisaties nauwer kunnen samenwerken. De verhuizing maakt ruimte vrij voor ongeveer 900 nieuwe woningen. BCT Architecten ontwerpt het energiezuinige pand.

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Gemeente Heusden en woningcorporatie Woonveste gaan hun dienstverlening bundelen in een nieuw gemeentehuis. Het gebouw komt aan de Wolput en moet zorgen voor kortere lijnen tussen beide organisaties. Het ontwerp is gegund aan BCT Architecten, die vanwege prijs, kwaliteit en duurzaamheid zijn geselecteerd.

Door de verhuizing van de huidige gemeentehuizen in Drunen en Vlijmen komen meerdere locaties vrij. Deze plekken bieden ruimte voor de bouw van ongeveer 900 woningen. De nieuwe woningen zullen verschillende doelgroepen bedienen. Ook is er aandacht voor het koppelen van woningbouw aan maatschappelijke voorzieningen, zoals een buurthuis of bibliotheek.

Duurzaam en multifunctioneel

Het nieuwe gemeentehuis wordt energiezuinig en toekomstbestendig gebouwd. Dit voorkomt dure verduurzaming van de huidige panden. Het gebouw krijgt multifunctionele ruimtes en zal een groen ingerichte locatie hebben. Er wordt rekening gehouden met klimaatadaptatie, zoals waterberging, en de bereikbaarheid per fiets, te voet en openbaar vervoer.

De gezamenlijke huisvesting van gemeente en Woonveste biedt voordelen voor inwoners. Zij worden op één centrale plek ontvangen, waar de dienstverlening soepel op elkaar aansluit. Of het nu gaat om een zorgvraag, huurcontract of het ophalen van een paspoort, alles wordt op één locatie geregeld.

Start ontwerpfase

De ontwerpfase van het nieuwe gemeentehuis begint nu. Het gebouw zal niet alleen een moderne werkplek bieden, maar ook bijdragen aan de woningbouwopgave in Heusden. Bovendien fungeert het als geluidsbuffer voor de A59, wat de ontwikkeling van nieuwe woongebieden zoals Vlijmen-West versnelt.

Met deze plannen zet gemeente Heusden een grote stap naar een toekomst waarin wonen, werken en ontmoeten samenkomen. Het nieuwe gemeentehuis speelt daarin een centrale rol.