Wegwerkzaamheden in Cranendonck geannuleerd door hitte

Door de aanhoudende warmte zijn geplande asfaltwerkzaamheden in Cranendonck uitgesteld.

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De extreme hitte zorgt ervoor dat de geplande wegwerkzaamheden in Cranendonck niet door kunnen gaan. Het gaat om werkzaamheden aan de Grensweg en Dammerstraat op donderdag 25 juni, en aan de Everhard Winterslaan en Nieuwendijk op vrijdag 26 juni.

De hoge temperaturen maken het onmogelijk om het asfalt op de juiste manier te verwerken. Hierdoor is besloten om de werkzaamheden uit te stellen totdat de weersomstandigheden beter zijn. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat het asfalt goed kan uitharden en de kwaliteit van de weg gewaarborgd blijft.

Nieuwe data volgen

Voor de uitgestelde werkzaamheden wordt later een nieuwe planning gemaakt. Tot die tijd blijven de wegen toegankelijk voor verkeer zoals normaal.

De gemeente Cranendonck houdt de weersvoorspellingen in de gaten en zal zo snel mogelijk nieuwe data communiceren. Het is nog niet duidelijk wanneer de werkzaamheden alsnog uitgevoerd kunnen worden.