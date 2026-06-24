Actiedag tegen criminaliteit in Maashorst

De gemeente Maashorst heeft samen met politie, PVO en ZLTO een actiedag georganiseerd om criminaliteit in het buitengebied aan te pakken. Ongeveer 40 agrarische locaties werden bezocht en ondernemers kregen advies over hoe ze zich kunnen beschermen.

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Het buitengebied in Brabant wordt steeds vaker door criminelen gebruikt vanwege de vele lege schuren, stallen en kassen. Daarnaast zijn boeren kwetsbaar door financiële problemen, wat hen soms tot doelwit maakt. Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf boeren wel eens benaderd is door criminelen, maar dit vaak niet durft te melden. Tijdens de actiedag op 23 juni zijn politie, PVO, ZLTO en de gemeente in gesprek gegaan met bewoners en ondernemers.

De gesprekken werden geleid door het Interventieteam Maas & Leijgraaf (IML). Dit team werkt samen met verschillende partners om criminaliteit en ondermijning te voorkomen en aan te pakken. Tijdens de actiedag kregen ondernemers informatie over waar zij terecht kunnen met vragen of zorgen. De gezamenlijke aanwezigheid van de betrokken organisaties werd positief ontvangen.

Preventieve controles

Het IML voert regelmatig preventieve controles uit en bezoekt locaties waar vermoedens van illegale activiteiten zijn. De actiedagen zijn een belangrijk onderdeel van deze aanpak. Door contact te onderhouden met ondernemers en bewoners hoopt het team signalen van criminaliteit vroeg op te pikken en het buitengebied veiliger te maken.

Toekomstige samenwerking

De gemeente Maashorst en haar partners willen deze actiedagen vaker organiseren. Burgemeester Hans van der Pas benadrukte het belang van samenwerking en luisterde naar de zorgen van agrarische ondernemers. Door deze aanpak hopen de betrokken partijen het buitengebied veiliger te maken en het vertrouwen van bewoners te vergroten.