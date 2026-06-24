Renovatie gemeentehuis Raamsdonksveer en zienswijze waterkeringen

Gemeente Geertruidenberg heeft plannen voor renovatie van het gemeentehuis in Raamsdonksveer. Daarnaast dient de gemeente een zienswijze in op het ontwerpbesluit van Waterschap Brabantse Delta over waterkeringen.

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De gemeente Geertruidenberg wil de werkomgeving voor ambtenaren verbeteren. In het gemeentehuis in Raamsdonksveer worden sanitaire ruimtes gerenoveerd. Ook komen er een pantry en kluisjes om het werkplezier te vergroten.

Tegelijkertijd heeft de gemeente een zienswijze ingediend bij Waterschap Brabantse Delta. Dit gaat over het ontwerpbesluit om beschermingszones bij primaire waterkeringen aan te passen. Het waterschap wil met deze zones inwoners, bedrijven en infrastructuur beter beschermen tegen overstromingsrisico's.

Waterveiligheid en maatwerk

De gemeente steunt het belang van waterveiligheid, maar vraagt om meer duidelijkheid. Het college wil een betere onderbouwing van de grootte van bepaalde beschermingszones en wat dit betekent voor grondeigenaren en ruimtelijke ontwikkelingen. Ook vraagt het aandacht voor maatwerk bij bomen en groen, zolang dit past binnen de waterveiligheidseisen.

Volgens de gemeente moet het besluitvormingsproces zorgvuldig zijn. Waterveiligheid staat daarbij voorop, maar het is ook belangrijk om inzichtelijk te maken waarom beperkingen nodig zijn. Zo hoopt Geertruidenberg bij te dragen aan een goede balans tussen veiligheid en praktische oplossingen.