Kinderboerderij De Sik in Breda krijgt nieuwe indeling

Bij de gesloten kinderboerderij De Sik in Breda wordt het terrein heringericht. De dierenweides worden verplaatst en er komen kronkelige paden over het hele terrein. Over zes weken moeten de werkzaamheden klaar zijn en kunnen de dieren terugkeren.

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Op het terrein van De Sik is volop activiteit te zien. Grote machines en bouwmaterialen, zoals zand en stenen, wijzen op een flinke verbouwing. De kinderboerderij, die al enige tijd gesloten is, krijgt een compleet nieuwe indeling.

Volgens een bestuurslid worden de dierenweides verplaatst van de buitenrand naar plekken verspreid over het terrein. Rond deze weides komen kronkelige paden te liggen. Hierdoor kunnen bezoekers straks dichter bij de dieren komen, terwijl de dieren zich ook kunnen terugtrekken als ze dat willen.

Planning werkzaamheden

Als alles volgens plan verloopt, zijn de nieuwe weides en paden over zes weken gereed. Daarna kunnen de dieren terugkeren en mag publiek het terrein weer bezoeken. Het volgende voorjaar worden de horeca- en educatieve voorzieningen aangepakt, zodat ook scholen weer welkom zijn.

Naast de nieuwe indeling wordt het terrein opgeknapt. Achterstallig onderhoud wordt aangepakt en er komen stevige hekken om te voorkomen dat de dieren, zoals geiten, ontsnappen. Het oude centrale gebouw wordt omgebouwd tot binnenstal.

De verbouwing lijkt een positieve impuls voor De Sik te zijn, waar veel mensen mooie herinneringen aan hebben.