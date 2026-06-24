Geert van Rijt wil als wethouder zichtbaar resultaat in Deurne

Geert van Rijt uit Deurne is de nieuwe wethouder van financiën, het sociaal domein en economie. Hij wil betrouwbaar zijn, goed luisteren en vooral dingen voor elkaar krijgen. Van Rijt groeide op in Deurne en voelt zich sterk verbonden met de gemeenschap. Hij hoopt de komende jaren concrete resultaten te behalen die zichtbaar zijn voor de inwoners.

Gevonden voor jou

Van Rijt, geboren en getogen in Deurne, woont met zijn vrouw en dochter in de wijk Houtenhoek. Hij is een fervent fietser en traint ieder jaar om een berg te beklimmen, hoewel hij zich afvraagt of dat dit jaar zal lukken. Voor hij wethouder werd, werkte hij in de financiële sector en was actief bij Senzer. Daarnaast zet hij zich als vrijwilliger in voor de Voedselbank en Stichting Het Hart.

Als wethouder wil Van Rijt niet alleen plannen maken, maar vooral uitvoering zien. Hij noemt projecten zoals een nieuw schoolgebouw, zwembad en turnhal als voorbeelden waar hij zich voor wil inzetten. Volgens hem is het belangrijk om goed te luisteren naar wat inwoners willen en vervolgens concrete stappen te zetten. Hij benadrukt dat eindeloze plannen niet zijn stijl zijn.

Verantwoordelijk voor financiën

In zijn rol als wethouder draagt Van Rijt de verantwoordelijkheid voor financiën, het sociaal domein en economie. Hij ziet een duidelijke verbinding tussen deze onderwerpen. Volgens hem heeft de economische situatie van bedrijven direct invloed op gezinnen en het dagelijks leven van inwoners. Met een breed perspectief, mede door zijn eigen gezinssituatie, wil hij aandacht besteden aan uitdagingen zoals wonen, zorg en toegankelijkheid.

Samen Deurne sterker maken

Van Rijt gelooft dat een sterke gemeente ontstaat door samenwerking tussen inwoners, verenigingen, ondernemers en de gemeente. Hij roept op tot gezamenlijke verantwoordelijkheid om Deurne vooruit te brengen. Over vier jaar wil hij tevreden terugkijken als inwoners merken dat plannen eindelijk zijn uitgevoerd en resultaten zichtbaar zijn.