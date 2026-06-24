Gemeente Moerdijk vraagt inwoners naar buurt

Inwoners van Moerdijk kunnen tot 5 juli deelnemen aan een peiling over hun buurt.

Gevonden voor jou

De gemeente Moerdijk heeft vorige maand een vragenlijst verstuurd naar één persoon van zestien jaar of ouder in elk huishouden. De peiling richt zich op hoe inwoners hun buurt ervaren. Er wordt onder andere gevraagd of zij hun woonomgeving prettig vinden, wat zij denken over ontmoetingsplekken en of zij weten waar ze terecht kunnen voor hulp bij vrijwilligerswerk of buurtactiviteiten.

De antwoorden worden gebruikt om te bepalen of er verbeteringen nodig zijn. Op basis van de uitkomsten kan de gemeente nieuwe afspraken maken met organisaties die zorgen voor hulp en ondersteuning. Het doel is om buurten in Moerdijk veilig, fijn en gezond te houden.

Vrijwillig en anoniem

Deelname aan de peiling is geheel vrijwillig en anoniem. Hoe meer mensen de vragenlijst invullen, hoe beter het beeld dat de gemeente krijgt van de situatie in de verschillende wijken.

Hoe kunt u deelnemen?

De vragenlijst kan online worden ingevuld via een speciale website, waarbij gebruik wordt gemaakt van een inlogcode die in de ontvangen brief staat. Voor andere bewoners van zestien jaar of ouder binnen hetzelfde huishouden is er een aparte link beschikbaar. Wie geen toegang heeft tot internet, kan telefonisch een papieren vragenlijst aanvragen via het onderzoeksbureau Moventem.

De resultaten van de inwonerspeiling worden halverwege het jaar bekendgemaakt. De gemeente informeert inwoners hierover via de Moerdijkse Bode en haar eigen website.