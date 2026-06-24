Misleidende berichten over thuisbatterijen in Eersel

In Eersel gaan misleidende e-mails en telefoontjes rond over thuisbatterijen. De gemeente benadrukt dat zij hier niets mee te maken heeft en roept inwoners op alert te zijn.

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In Eersel worden inwoners benaderd via e-mail of telefonisch met aanbiedingen voor de aanschaf van een thuisbatterij. Daarbij wordt ten onrechte gesuggereerd dat de gemeente betrokken is bij deze actie. Dat is volgens de gemeente absoluut niet het geval.

De bedrijven die deze berichten verspreiden wekken de indruk dat ze samenwerken met de lokale overheid. Hierdoor kan het lijken alsof het aanbod betrouwbaar is. De gemeente waarschuwt inwoners om extra voorzichtig te zijn en geen overhaaste beslissingen te nemen.

Gemeente benadrukt duurzaamheid

Hoewel de gemeente Eersel zich inzet voor duurzaamheid, heeft ze geen samenwerking met deze bedrijven. Inwoners die meer willen weten over de duurzame initiatieven van de gemeente, kunnen terecht op de officiële website. Daar wordt betrouwbare informatie gedeeld over lokale projecten.

De gemeente adviseert om verdachte e-mails en telefoontjes te negeren en geen persoonlijke gegevens te delen. Het is belangrijk om alert te blijven en mogelijke oplichting te voorkomen.