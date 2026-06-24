Hittegolf en plaknachten: zo houd je de slaapkamer koel

Een hittegolf betekent ook dat er plaknachten op de loer liggen. Zonder airco is slapen niet altijd een pretje. Heb je al eens gedacht aan een koude kruik naast je hoofdkussen? Zes tips om comfortabel te slapen.

1. Een kruik in de vriezer

Waar mensen een kruik vaak gebruiken voor koude nachten, kan een kruik je ook door warme nachten slepen. Leg een kruik in de vriezer en vervolgens in je bed. Resultaat: lekker koel beddegoed.

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2. Neem een lauwe douche

Een koude douche voor het slapengaan kun je beter overslaan. Zorg dat het water lauw is. Je bloedvaten gaan dan openstaan, waardoor je lichaam de warmte beter afvoert.

3. Fles met bevroren water voor een ventilator

Is een draaiende ventilator niet genoeg? Ga dan een stapje verder voor extra verkoeling. Leg een flesje water in de vriezer en hang die vervolgens aan een koord bij de ventilator. Het flesje kun je bijvoorbeeld ook vervangen door een washandje met ijsklontjes of coolpacks.

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3. Denk aan de lakens

Om woelen onder je dekbedovertrek te voorkomen, is het aan te raden om alleen onder een laken van een niet-synthetische stof te liggen. Extra tip: leg je lakens voor het slapengaan een paar uur in de vriezer.

4. Handoekjes in de vriezer

Maak handdoekjes nat en leg ze in het vriesvak. Haal de doekjes er later uit en je hebt een voorraad verkoeling in je bed. Leg de natte doeken op je lichaam om het wat aangenamer te maken.

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5. Maak de slaapkamer donker

Houd overdag de ramen en deuren van je slaapkamer dicht en maak de kamer donker met gordijnen. Is ’s avonds de temperatuur gedaald? Zet dan de ramen open, zodat het kan doorwaaien.

6. Denk aan koude dingen

Wil je liever een mentaal hulpmiddel inzetten? Denk dan eens aan de kleur blauw, regen of rivieren. Volgens Georgina Bisby krijg je het automatisch kouder als je aan koele dingen denkt.

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Nog even alle tips op een rijtje in één video: