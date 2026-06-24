Herdenking slavernijverleden in Eindhoven

Op 30 juni wordt in Eindhoven het trans-Atlantisch slavernijverleden herdacht. Een dag later, op 1 juli, wordt de afschaffing van slavernij gevierd met het Freedom Festival.

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De herdenking vindt plaats op dinsdag 30 juni in de Stadstuin achter het stadhuis. Het programma begint om half zeven ’s avonds met een bloemenceremonie. Daarna spreken verschillende mensen over het slavernijverleden en de invloed ervan op de samenleving. Om acht uur ’s avonds wordt één minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de slachtoffers.

Een dag later, op woensdag 1 juli, wordt de afschaffing van slavernij gevierd tijdens het Freedom Festival op het Stadhuisplein in Eindhoven. Deze viering staat bekend als Keti Koti, wat in het Surinaams ‘gebroken ketenen’ betekent. Ook andere namen worden gebruikt, zoals Dia di Abolishon in het Papiaments en Emancipation Day in het Engels.

Betekenis van Keti Koti

Keti Koti verwijst naar de bevrijding van de slavernij. Het wordt op verschillende manieren gevierd door gemeenschappen van nazaten. De herdenking op 30 juni en de viering op 1 juli benadrukken het belang van bewustwording en erkenning van dit historische verleden.

Meer informatie over beide dagen en het volledige programma is te vinden op ketikoti040.nl.