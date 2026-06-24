Ontsnapte aap en hondeneigenaar op de bon: dit gebeurde vandaag

Een kuifmangabey aap is ontsnapt uit de Beekse Bergen, temperatuur kan oplopen tot 40 graden en man laat hond achter in de auto. Deze vier verhalen moet je woensdag gelezen hebben.

Redactie Geschreven door

Uit Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is afgelopen weekend een mannelijke kuifmangabey ontsnapt. Het dier zwom mogelijk de gracht over, iets wat volgens het park eigenlijk niet voor mogelijk werd gehouden. Lees hier het hele verhaal.

Lees ook Aap ontsnapt uit Beekse Bergen en is meerdere keren gezien in de omgeving

Brabant kreunt onder een tropische hittegolf. Sinds woensdagmiddag twaalf uur geldt code oranje, met temperaturen die kunnen oplopen tot 35 graden en vrijdag mogelijk zelfs 40 graden. De gevoelstemperatuur kan stijgen tot boven de 40 graden, waardoor veel evenementen worden afgelast en werkzaamheden aan wegen uitgesteld. Check het hier.

Lees ook Tropische hitte treft Brabant: vrijdag mogelijk 40 graden

De hitte beheerst het nieuws. Het buitenzwembad in Valkenswaard sluit eerder vanwege zorgen om de veiligheid van toezichthouders, toetsen op het Stedelijk Gymnasium in Den Bosch worden afgelast en diverse cafetaria's sluiten hun deuren. In Eindhoven werd de hoogste hittekracht ooit gemeten: niveau 10 op de hittekracht-index. Lees alles erover in ons liveblog.