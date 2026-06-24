Ontsnapte aap en hondeneigenaar op de bon: dit gebeurde vandaag
Een kuifmangabey aap is ontsnapt uit de Beekse Bergen, temperatuur kan oplopen tot 40 graden en man laat hond achter in de auto. Deze vier verhalen moet je woensdag gelezen hebben.
Uit Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is afgelopen weekend een mannelijke kuifmangabey ontsnapt. Het dier zwom mogelijk de gracht over, iets wat volgens het park eigenlijk niet voor mogelijk werd gehouden. Lees hier het hele verhaal.
Brabant kreunt onder een tropische hittegolf. Sinds woensdagmiddag twaalf uur geldt code oranje, met temperaturen die kunnen oplopen tot 35 graden en vrijdag mogelijk zelfs 40 graden. De gevoelstemperatuur kan stijgen tot boven de 40 graden, waardoor veel evenementen worden afgelast en werkzaamheden aan wegen uitgesteld. Check het hier.
De hitte beheerst het nieuws. Het buitenzwembad in Valkenswaard sluit eerder vanwege zorgen om de veiligheid van toezichthouders, toetsen op het Stedelijk Gymnasium in Den Bosch worden afgelast en diverse cafetaria's sluiten hun deuren. In Eindhoven werd de hoogste hittekracht ooit gemeten: niveau 10 op de hittekracht-index. Lees alles erover in ons liveblog.
De politie heeft in Oss een hondje bevrijd uit een oververhitte auto. De eigenaar had het oudere dier achtergelaten terwijl hij 'even' een winkel in ging, met slechts een raampje op een kier. De man zag het probleem niet in en beweerde maar tien minuten weg te zijn geweest. De politie waarschuwt dat de temperatuur in een auto binnen tien minuten al tien graden warmer kan zijn dan buiten. Lees het verhaal hier.