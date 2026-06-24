Politie houdt spookrijder aan in Someren na ongeluk met drie auto's

Een automobilist is woensdagmiddag op de verkeerde weghelft beland aan de Ter Hofstadlaan in Someren. De spookrijder kwam in botsing met een andere auto. Een andere auto moest uitwijken naar de berm. De spookrijder is meegenomen door agenten.

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De bestuurder die de fout maakte, is door de politie opgepakt en naar het politiebureau gebracht. Er zijn geen mensen gewond geraakt. Een bergingsbedrijf komt de auto's ophalen.

De spookrijder is meegenomen met de politie (Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).