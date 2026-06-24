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Spookrijder veroorzaakt ongeluk in Someren en wordt meegenomen door agent

Vandaag om 18:38 • Aangepast vandaag om 19:45

Een automobilist is woensdagmiddag op de verkeerde weghelft beland aan de Ter Hofstadlaan in Someren. De spookrijder kwam in botsing met een andere auto. Een andere auto moest uitwijken naar de berm. De spookrijder is meegenomen door agenten.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De bestuurder die de fout maakte, is door de politie opgepakt en naar het politiebureau gebracht. Er zijn geen mensen gewond geraakt. Een bergingsbedrijf komt de auto's ophalen. 

De spookrijder is meegenomen met de politie (Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).
De spookrijder is meegenomen met de politie (Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).
Drie auto's raakten bij het ongeluk betrokken (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).
Drie auto's raakten bij het ongeluk betrokken (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).

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