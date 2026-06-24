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Brommobiel total loss na aanrijding met koeriersbusje in Drunen

Vandaag om 19:09 • Aangepast vandaag om 19:41
De brommobiel is total loss (Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).
De brommobiel is total loss (Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).

Een brommobiel is woensdagmiddag flink beschadigd geraakt bij een botsing op de kruising met de Ruterstraat en de Admiraalsweg in Drunen. De bestuurster van de brommobiel, een jonge vrouw, liep lichte verwondingen op. 

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Redactie

De brommobiel is total loss na de botsing. De bestuurster hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De chauffeur van het koeriersbusje bleef ongedeerd. 

De brommobiel is door een bergingsbedrijf getakeld. Ook het koeriersbusje is meegenomen. De pakketten uit de beschadigde bus zijn overleden in een ander voertuig. 

De jonge vrouw raakte lichtgewond (foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).
De jonge vrouw raakte lichtgewond (foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).

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