Militaire oefening in Deurne komende week

In Deurne vindt donderdag en vrijdag een militaire oefening plaats. Militairen trainen dan te voet en met voertuigen, zowel overdag als ’s nachts.

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Het Ministerie van Defensie organiseert de oefening op 2 en 3 juli in de gemeente Deurne. Militairen voeren verplaatsingen uit, waarbij ze zowel te voet als met voertuigen onderweg zijn. De training is bedoeld om hen beter voor te bereiden op hun taken.

De activiteiten zullen op verschillende momenten plaatsvinden, waaronder in de avond en nacht. Het is niet bekend op welke locaties binnen de gemeente de oefeningen precies worden uitgevoerd.

Schade melden

Als er schade wordt veroorzaakt tijdens de oefening, kan dit gemeld worden bij het Ministerie van Defensie. Hiervoor zijn gegevens nodig, zoals het kenteken van het betrokken voertuig, de datum en tijd, de locatie en een beschrijving van de schade. De Sectie Claims van Defensie onderzoekt meldingen en vergoedt schade indien van toepassing.