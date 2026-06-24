Maaltijdbezorger belandt op voorruit stadsbus bij botsing in Eindhoven

Een maaltijdbezorger is woensdagavond op de ruit van een stadsbus beland bij een botsing op de Veldmaarschalk Montgomerylaan in Eindhoven. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Op de ruit van de bus is een flinke deuk te zien. De bezorger zou het raam met zijn hoofd hebben geraakt.

In eerste instantie werden meerdere ambulances en een traumahelikopter opgeroepen. De helikopter bleek uiteindelijk niet nodig. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Er waren veel getuigen bij het ongeluk. De politie heeft hen gehoord. Ook zit er voorin stadsbussen een camera. De beelden van deze camera zijn veiliggesteld door de politie.