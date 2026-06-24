Bart van der Heijden nieuwe trainer bij FC Tilburg

Bart van der Heijden wordt komend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van het JO11-2 selectieteam van FC Tilburg. De 43-jarige trainer brengt veel ervaring mee als speler op hoog niveau en als coach. Hij wil jonge spelers laten groeien en plezier centraal stellen.

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Met Bart van der Heijden als nieuwe hoofdtrainer van het JO11-2 selectieteam hoopt FC Tilburg op een succesvol seizoen. Bart woont in de wijk Fatima, vlak bij de club, samen met zijn gezin. Hij heeft twee kinderen en runt zijn eigen bedrijf, Yellow People, waar hij werkt als loopbaancoach en begeleider bij re-integratie en burn-out.

Als jeugdspeler was Bart actief bij ZIGO op Hoofdklasse-niveau en maakte hij deel uit van de Brabantse selectie. Hij speelde voornamelijk op het middenveld en als rechtsbuiten. Zijn tweebenigheid, schottechniek en spelinzicht waren zijn sterke punten en zijn nog steeds van groot belang in zijn rol als trainer.

Focus op plezier en ontwikkeling

Bart benadrukt dat plezier voorop staat in zijn aanpak, gevolgd door de ontwikkeling en groei van spelers. Hij gelooft dat presteren en winnen vanzelf komen wanneer het proces goed is. Hij wil dit seizoen vooral werken aan teamsfeer, verdedigende en aanvallende omschakeling, en het verbeteren van combinatievoetbal en compact verdedigen.

De spelers kunnen tijdens trainingen en wedstrijden rekenen op een trainer die zich vol inzet, gepassioneerd is en veel voetbalkennis deelt. Bart vindt het belangrijk dat zijn spelers plezier hebben op het veld, maar ook discipline en ontwikkeling tonen.

Met het aantrekken van Bart kijkt FC Tilburg uit naar een seizoen vol groei, teamspirit en mooie voetbalmomenten. Het JO11-2 team kan zich opmaken voor een enthousiaste trainer die betrokken is en het beste uit iedereen wil halen.