Advertentie
Man vlucht voor politie in Den Bosch, agenten vinden drugs in zijn auto
Vandaag om 21:00 • Aangepast vandaag om 21:35
Een 24-jarige man die er maandag bij een verkeerscontrole in Den Bosch vandoor ging, bleek een flinke hoeveelheid drugs te willen verbergen. In de auto werden na een korte achtervolging grote hoeveelheden verdovende middelen en designerdrugs gevonden.
Agenten controleerden het voertuig op de Twaalfmorgenstraat, maar al snel viel het gedrag van de bestuurder op. Toen hij werd aangesproken, besloot hij plots te vluchten. Na een korte achtervolging wist de politie hem te voet alsnog op te pakken.
De reden voor zijn vlucht werd snel duidelijk. In de auto van de man lag een flinke hoeveelheid verschillende soorten drugs. Het gaat om zowel klassieke verdovende middelen als zogeheten designerdrugs.
Verdenking drugshandel
De Tilburger is aangehouden op verdenking van het bezit van drugs en het voorbereiden van drugshandel. Alle aangetroffen middelen zijn in beslag genomen en worden vernietigd.
De man moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden.
Advertentie
Advertentie