Man vlucht voor politie in Den Bosch, agenten vinden drugs in zijn auto

Een 24-jarige man die er maandag bij een verkeerscontrole in Den Bosch vandoor ging, bleek een flinke hoeveelheid drugs te willen verbergen. In de auto werden na een korte achtervolging grote hoeveelheden verdovende middelen en designerdrugs gevonden.

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Agenten controleerden het voertuig op de Twaalfmorgenstraat, maar al snel viel het gedrag van de bestuurder op. Toen hij werd aangesproken, besloot hij plots te vluchten. Na een korte achtervolging wist de politie hem te voet alsnog op te pakken.