Asielopvang bij Beekse Bergen afgeblazen door eigenaar Libéma

Een plan van Libéma, de gemeente en het COA om 500 asielzoekers te gaan opvangen in Hilvarenbeek gaat niet door. Libéma is de eigenaar van Safaripark de Beekse Bergen en wilde op de grond bij het dierenpark asielzoekers huisvesten. Het COA kon niet garanderen dat er alleen gezinnen zouden worden opgevangen. Daarom is het plan nu afgeblazen.

Het plan is al op 16 april dit jaar besproken met de gemeenteraad, maar de betrokkenen wilden dat dit geheim bleef. Tijdens de raadsvergadering van woensdagavond is deze geheimhouding opgeheven, omdat de plannen van tafel zijn.

Niet genoeg overeenstemming

Van april tot juni zijn er verschillende uitgangspunten en randvoorwaarden onderzocht door de gemeente, Libéma en het COA. In een gezamenlijk overleg hebben de partijen dinsdagochtend besloten dat er niet genoeg overeenstemming is om de plannen door te laten gaan.

Het COA en Libéma waren het niet eens over de doelgroep die op de grond bij de Beekse Bergen moest worden opgevangen. De wens van Libéma was om alleen gezinnen op te vangen, maar dat kan met de huidige asielsituatie niet volgens het COA.