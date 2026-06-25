Bijzonder tafereel in Oosteind: honing stroomt uit de schoorsteen

Carolien de Crom uit Oosteind genoot woensdagavond op haar terras van het weer toen ze geritsel in de heg hoorde. Twee straaltjes druppelden vanaf de muur op de grond. Haar man proefde: het was honing.

Een lekkage? Het waren druppels en het leek op water. Het volgende scenario dat in haar hoofd opkwam: "Oh jee, een lekkage." Carolien keek omhoog. "De straal kwam van zo hoog, nog hoger dan de verdiepingsvloer. Een lekkage kon helemaal niet."

In eerste instantie dacht Carolien dat ze het geluid van een meikever hoorde, maar dat kon niet. "Dat is helemaal niet de tijd van het jaar", vertelt ze.

Wat waren die twee straaltjes op de muur dan? Een vloeistof druppelde vanaf de schoorsteen naar beneden. Haar man nam de proef op de som. "Ik zal even proeven", zei hij. Toen was het meteen duidelijk. Het was honing, en lekkere ook nog.

Carolien had al vaker bijen zien landen op die plek, maar dit fenomeen vond ze wel heel bijzonder. Ze belde een bevriende imker en deelde foto's van de schoorsteen. "Hij zei dat hij dit nog nooit had meegemaakt. Volgens hem zal de honing er al heel lang zitten. Die is waarschijnlijk door de warmte vloeibaar geworden", vertelt Carolien.

Bakje loopt vol

Even later loopt het bakje op de vensterbank al aardig vol. Of Carolien het zelf ook nog gaat proeven? "Ik ben wat huiverig. Ik weet niet of je honing kan wassen. Het loopt over de gevelstenen en onze boerderij is meer dan honderd jaar oud."

Carolien en haar man wachten nog even af wat ze met de bijen op het dak gaan doen. Hun honden genieten er in ieder geval ook smakelijk van. "Die likken het op en zitten met hun kop onder de honing."