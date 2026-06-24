Panos Markopoulos benoemd tot decaan TU/e Industrial Design

Panos Markopoulos is benoemd tot decaan van de faculteit Industrial Design aan de TU/e. Hij vervulde deze functie sinds vorig jaar al op interim-basis en volgt Lin-Lin Chen op. Zij was sinds 2018 decaan, maar trad vorig jaar terug om persoonlijke redenen. De benoeming van Markopoulos gaat in op 1 augustus.

Gevonden voor jou

Markopoulos is hoogleraar Design for Behavior Change en heeft sinds 2020 ervaring als vice-decaan. Hij begon vorig jaar als waarnemend decaan bij de faculteit Industrial Design van de Technische Universiteit Eindhoven. Met zijn benoeming neemt hij nu officieel het stokje over van Lin-Lin Chen.

De nieuwe decaan heeft een indrukwekkende academische achtergrond. Hij studeerde Electrical Engineering aan de National Technical University of Athens en behaalde daarna een master in Computer Science aan Queen Mary, University of London, waar hij ook promoveerde. Zijn specialisatie is human-computer interaction, de interactie tussen mens en technologie. In 1999 trad hij in dienst bij de TU/e als universitair docent, werd universitair hoofddocent in 2006 en hoogleraar in 2010.

Toekomst van design

Markopoulos wil voortbouwen op het werk van zijn voorganger Lin-Lin Chen en benadrukt dat de faculteit zich op een belangrijk punt bevindt. Volgens hem staan er grote veranderingen en uitdagingen te wachten, zowel in de samenleving als binnen de universiteit. Hij ziet het als zijn taak om samen met zijn team technologische vooruitgang op een verantwoorde manier in de samenleving te integreren en maatschappelijke visies op technologie vorm te geven.

Zijn collega Marieke van der Hoeven, managing director van de faculteit Industrial Design, is positief over de benoeming. Ze werkt sinds september met Markopoulos samen en is onder de indruk van zijn mensgerichte aanpak. Volgens haar zal hij de samenwerking binnen het faculteitsbestuur verder versterken en bijdragen aan de ontwikkeling van de faculteit.

Markopoulos neemt de functie officieel op zich vanaf 1 augustus.