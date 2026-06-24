TU Eindhoven zet koers naar nationale veiligheid

De Technische Universiteit Eindhoven heeft een strategisch plan goedgekeurd om binnen vijf jaar een leidende rol te spelen in Nederland op het gebied van nationale veiligheid. Het plan richt zich op vier onderzoeksgebieden en verkent de mogelijkheid om een Nationale Weerbaarheidstraining aan te bieden aan studenten. Het project start in januari 2027.

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Het College van Bestuur van de TU Eindhoven heeft het ‘Strategic Plan Resilience and Security’ goedgekeurd. Het doel is om binnen vijf jaar toonaangevend te zijn op het gebied van nationale veiligheid. Het plan richt zich op vier specifieke onderzoeksgebieden: Intelligente Systemen, Sensoren, Geavanceerde Materialen en Logistiek. Deze domeinen zijn gekozen op basis van de expertise van de universiteit, de kansen die ze bieden en de erkenning die ze al hebben gekregen.

Daarnaast onderzoekt de universiteit de mogelijkheid om een pilot te starten met de Nationale Weerbaarheidstraining. Deze training zou als minor onderdeel kunnen worden van de bacheloropleidingen en tot stand komen in samenwerking met het Ministerie van Defensie. Uit een eerste enquête blijkt dat er veel interesse is onder studenten. De komende maanden wordt gekeken hoe de minor kan worden vormgegeven, met aandacht voor kwaliteit en haalbaarheid.

Medische technologie en nieuwe kansen

Naast de vier hoofddomeinen worden ook andere veelbelovende gebieden verkend, zoals quantumtechnologie, ruimteonderzoek en autonome energiehubs. Medische technologie is een terrein dat in de toekomst mogelijk verder zal worden ontwikkeld. Een belangrijk principe van het plan is dat medewerkers en studenten vrij zijn om te kiezen of ze willen deelnemen aan defensiegerelateerde projecten.

Start in 2027

De universiteit ziet de noodzaak om bij te dragen aan de veiligheid van Nederland en Europa. Daarom wordt na de zomer onderzocht hoe de organisatie van Resilience and Security ingericht kan worden. De planning is om het project vanaf januari 2027 te starten, in nauwe samenwerking met interne experts en faculteiten.

Het strategisch plan is het resultaat van een maandenlang proces onder leiding van Geert-Jan van Houtum, Susan Hommerson, Loe Schlicher en Mark Bentum. In 2025 werd een brede inventarisatie uitgevoerd om bestaande onderzoeken binnen de TU/e te bundelen en de gebieden met de meeste potentie te identificeren. Dialoogsessies met de TU/e-gemeenschap zorgden voor inzichten in gevoeligheden en perspectieven.