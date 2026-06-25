Nieuwe plannen voor recreatie en woningbouw in Zundert

Het college van B&W in Zundert heeft ingestemd met een wijziging van de bestemming van een agrarisch bedrijf in Rijsbergen en een omgevingsplanwijziging in Klein Zundert.

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In Rijsbergen krijgt een agrarisch bedrijf aan de Tiggeltsebergstraat een nieuwe bestemming. Het college van B&W heeft een principeverzoek goedgekeurd voor de ontwikkeling van een luxe camping met tinyhouses en glampingtenten op deze locatie. Het agrarische bedrijf zal worden beëindigd, waardoor de plek een recreatieve invulling krijgt.

Daarnaast heeft het college het TAM-omgevingsplan gewijzigd voor een perceel aan de Stuivezandseweg in Klein Zundert. Hier wil een initiatiefnemer een Ruimte voor Ruimte woning bouwen tussen de huisnummers 39d en 41. Het oorspronkelijke omgevingsplan stond deze ontwikkeling niet toe, maar na een inzageperiode van zes weken is het aangepaste plan vastgesteld.

Nieuwe invullingen voor Zundert

Met deze besluiten zet het college van B&W in op een gevarieerd gebruik van ruimte binnen de gemeente. De recreatieve plannen in Rijsbergen en de woningbouw in Klein Zundert zorgen voor een nieuwe invulling van bestaande locaties. Dit biedt zowel economische als ruimtelijke voordelen.

De officiële besluitenlijst van het college van B&W wordt over een week gepubliceerd op de gemeentelijke website. Hier kunnen geïnteresseerden alle details nalezen.