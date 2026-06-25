Container tijdelijk op gemeentegrond in Oosterhout

Er is een aanvraag ingediend voor het tijdelijk plaatsen van een container op gemeentegrond aan de Butselaar 27 in Oosterhout.

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De aanvraag is op 10 juni 2026 ontvangen en heeft betrekking op het gebruik van gemeentegrond voor een container. Het is nog niet bekend of de vergunning wordt verleend.

Het gaat om een locatie aan de Butselaar 27, waar de container tijdelijk geplaatst zal worden. De gemeente beoordeelt de aanvraag en houdt rekening met mogelijke gevolgen voor de omgeving.