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Container tijdelijk op gemeentegrond in Oosterhout

Vandaag om 09:07

Er is een aanvraag ingediend voor het tijdelijk plaatsen van een container op gemeentegrond aan de Butselaar 27 in Oosterhout.

Gevonden voor jou

De aanvraag is op 10 juni 2026 ontvangen en heeft betrekking op het gebruik van gemeentegrond voor een container. Het is nog niet bekend of de vergunning wordt verleend.

Het gaat om een locatie aan de Butselaar 27, waar de container tijdelijk geplaatst zal worden. De gemeente beoordeelt de aanvraag en houdt rekening met mogelijke gevolgen voor de omgeving.

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