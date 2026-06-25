Vergunning aangevraagd voor wegmarkeringen in Den Hout

Er is een vergunning aangevraagd voor het tijdelijk plaatsen van wegmarkeringen op gemeentegrond aan de Achterstraat 27C in Den Hout.

Gevonden voor jou

De aanvraag is op 10 juni 2026 ingediend en gaat over het gebruik van gemeentegrond voor het aanbrengen van wegmarkeringen. Het betreft een tijdelijke situatie op het adres Achterstraat 27C.

Meer informatie over de plannen kan digitaal worden opgevraagd bij het Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Oosterhout. Hierbij moet het referentienummer 1099200 worden vermeld.