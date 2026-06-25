Vergunning verleend voor woningbouw in Lage Zwaluwe

De gemeente Drimmelen heeft toestemming verleend voor de bouw van een woning op kavel 13 in Plan De Biezen, Lage Zwaluwe. Het besluit is op 15 juni 2026 herzien na een eerdere aanvraag.

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Op kavel 13 in Plan De Biezen, gelegen aan Rietsnijder 26 in Lage Zwaluwe, mag een woning worden gebouwd. De gemeente Drimmelen heeft dit op 15 juni 2026 besloten na een herziening van een eerder verleende vergunning. De aanvraag omvatte zowel de bouwactiviteit als het aanleggen of veranderen van een uitweg.

Het oorspronkelijke besluit werd op 1 oktober 2025 genomen, maar na een bezwaarprocedure is dit herroepen en opnieuw vastgesteld. Hiermee is de vergunning definitief verleend.