Virgil Misidjan traint mee bij Willem II

Virgil Misidjan traint vanaf vandaag mee met Willem II om zijn conditie op peil te houden. De aanvaller, die transfervrij is na zijn vertrek bij N.E.C., sluit in Tilburg tijdelijk aan bij het eerste elftal.

Gevonden voor jou

De 32-jarige Virgil Misidjan heeft besloten tijdelijk aan te sluiten bij Willem II. Hij maakt gebruik van de faciliteiten van de Tilburgse club om zijn fitheid te behouden. Misidjan speelde afgelopen seizoen bij N.E.C., maar zijn contract daar liep na het seizoen af.

De ervaren buitenspeler is op dit moment transfervrij. In overleg met Willem II traint hij mee met het eerste elftal. Hoe lang hij bij de club blijft, is nog niet bekendgemaakt.

Ervaring in de eredivisie

Misidjan heeft ruime ervaring in het profvoetbal, zowel nationaal als internationaal. Hij speelde eerder voor onder andere FC Utrecht, Ludogorets en N.E.C.. De aanvaller kan mogelijk een interessante optie zijn voor clubs die nog versterking zoeken.

Willem II biedt Misidjan de kans om in beweging te blijven en tegelijkertijd zijn conditie op niveau te houden. De club zelf heeft niet aangegeven of er een verdergaande samenwerking wordt overwogen.