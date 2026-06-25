Gehandicaptenparkeerplaats bij woning in Valkenswaard

Een bewoner van De Kreijenbeek in Valkenswaard krijgt een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken bij zijn woning. Het besluit is genomen vanwege de hoge parkeerdruk en de noodzaak voor de bewoner om dichtbij huis te kunnen parkeren.

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De gemeente Valkenswaard heeft een verkeersbesluit genomen om een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats te realiseren bij De Kreijenbeek, ter hoogte van nummer 205. De parkeerplaats wordt voorzien van een verkeersbord met daarop het kenteken van de aanvrager.

Uit onderzoek bleek dat de parkeerdruk in deze straat hoog is. Daarnaast voldoet de locatie aan alle voorwaarden voor een gehandicaptenparkeerplaats. Het besluit helpt de bewoner mobiel te blijven, zonder dat andere belanghebbenden onevenredig worden benadeeld.

De gemeente heeft advies gevraagd aan de politie en is eigenaar van het betreffende terrein. De aanpassing wordt uitgevoerd met het plaatsen van het verkeersbord E6 voor gehandicapten, zoals vastgelegd in de verkeersregels.