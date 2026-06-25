Kermis Hooge Mierde: dit moet je weten

Vanaf zaterdag 4 juli is het kermis in Hooge Mierde. Op het Myrthaplein staan attracties, eetkramen en een enveloppenkraam. De kermis is dagelijks geopend vanaf twee uur ’s middags.

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De kermis begint zaterdagmiddag om half twee met een officiële opening. Dansschool Rockx uit Reusel verzorgt een optreden en een wethouder zal de kermis officieel openen. Na de opening is het feest tot één uur ’s nachts. Van zondag tot en met dinsdag sluit de kermis om middernacht.

Vanwege de voorbereidingen en opbouw van de kermisattracties is de dorpskern tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit duurt van donderdag 2 juli vanaf elf uur ’s ochtends tot dinsdag 7 juli acht uur ’s avonds. Het Myrthaplein en de Torendreef blijven afgesloten tot woensdagavond 8 juli.

Veranderingen buslijn

Lijnbus 143 rijdt in deze periode een aangepaste route. Reizigers kunnen meer informatie over de dienstregeling vinden op 9292.nl.

Hooge Mierde maakt zich op voor gezellige dagen met diverse attracties en activiteiten voor jong en oud. Het belooft een feestelijke kermis te worden!