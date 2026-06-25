Opening nieuwe pumptrack Leende

De nieuwe pumptrack aan De Loofvennen in Leende wordt woensdag 1 juli geopend. Tijdens een feestelijke middag staan sport, ontmoeting en plezier centraal.

Gevonden voor jou

De opening van de pumptrack biedt volop activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen het parcours zelf uitproberen met een stuntstep, BMX of mountainbike. Ook is er een grote stormbaan aanwezig en verzorgt Davey Sanders, de nummer twee van de Benelux in professioneel stuntsteppen, een spectaculaire demonstratie.

Om vier uur ’s middags begint de stuntshow van Davey Sanders. Na afloop beantwoordt hij vragen en inspireert hij jongeren met zijn vaardigheden. Tussen vier uur en half zes kunnen de eerste honderd bezoekers genieten van een gratis portie friet bij de frietkar.

Officiële opening

Om half zes zal wethouder Martin Mordang de nieuwe pumptrack officieel openen. Met deze locatie heeft Leende er een plek bij waar jongeren niet alleen kunnen sporten, maar ook elkaar kunnen ontmoeten en hun talenten verder kunnen ontwikkelen.

Toekomstplannen

Tijdens de openingsmiddag wordt vooruitgekeken naar stuntstepmasterclasses die Davey Sanders in augustus wil geven in zowel Leende als Heeze. Jongeren kunnen vrijblijvend hun interesse tonen, waarna bij voldoende belangstelling de lessen worden ingepland.

De toegang tot de opening is gratis en iedereen is welkom.