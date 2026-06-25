Gemeentehuis Heeze-Leende drie maandagen eerder dicht

Het gemeentehuis van Heeze-Leende sluit op drie maandagen in juli om vijf uur.

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In verband met de vakantieperiode heeft het gemeentehuis van Heeze-Leende aangepaste openingstijden. Op maandag 13, 20 en 27 juli sluit het al om vijf uur ’s middags, in plaats van de gebruikelijke avondopenstelling.

Bezoekers wordt aangeraden hiermee rekening te houden bij het plannen van een bezoek. Wie een afspraak wil maken, kan dat vooraf doen via de gebruikelijke kanalen.

De aangepaste openingstijden gelden alleen op deze drie maandagen. Op andere dagen blijft het gemeentehuis volgens de reguliere tijden geopend.