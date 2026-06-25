Open Monumentendag keert terug in Heeze-Leende

Open Monumentendag komt op 12 en 13 september terug in Heeze-Leende. Vrijwilligers blazen het evenement nieuw leven in en zoeken deelnemers met bijzondere erfgoedlocaties.

Gevonden voor jou

Na een lange pauze wordt Open Monumentendag opnieuw georganiseerd in Heeze-Leende. Het landelijke evenement, dat draait op vrijwilligers, heeft als doel om erfgoed zichtbaar te maken en te beleven. In de gemeente zijn al meerdere locaties gevonden die hun deuren zullen openen, met verhalen over de geschiedenis en activiteiten voor bezoekers.

De organisatie roept eigenaren van monumentale panden, historische boerderijen, kerken of andere erfgoedlocaties op om mee te doen. Deelnemers kunnen zelf bepalen hoe zij hun locatie willen presenteren. Opties zijn bijvoorbeeld het openstellen van een pand, het geven van een rondleiding of het delen van bijzondere verhalen en historische foto's.

Programma voor inwoners en bezoekers

Het doel is om een gevarieerd programma en een aantrekkelijke route langs de monumenten samen te stellen. Ook demonstraties, exposities of kleine activiteiten kunnen deel uitmaken van de dag. De organisatie hoopt met de bijdragen van eigenaren een brede groep inwoners en bezoekers aan te trekken.

Belangstellenden kunnen hun erfgoedlocatie aanmelden via de website van Open Monumentendag. De deadline voor aanmelding is 8 juli 2026. Na aanmelding neemt de werkgroep contact op om de mogelijkheden verder te bespreken.