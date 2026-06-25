Uitbreiding woning Marterlaan Waalre aangevraagd

Er is een vergunning aangevraagd om de woning aan Marterlaan 26 in Waalre uit te breiden. De aanvraag werd op 19 juni 2026 ingediend bij de gemeente.

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De gemeente Waalre heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning om een woning aan de Marterlaan uit te breiden. Het betreft een project op huisnummer 26, waarvoor het college van burgemeester en wethouders nog een besluit moet nemen.

Als de vergunning wordt verleend of geweigerd, zal de gemeente hierover een nieuw bericht publiceren. Voor meer informatie over deze en andere vergunningen kunnen inwoners digitaal contact opnemen via het e-mailadres: [email protected].