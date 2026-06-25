Veiligheid verbeterd: nieuwe voorrangsregeling fietspad Oisterwijk

Het fietspad Stroomdalpad in Oisterwijk krijgt een nieuwe voorrangsregeling. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om haaientanden aan te brengen bij diverse aansluitende fietspaden.

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De huidige verkeerssituatie op het Stroomdalpad is onduidelijk, wat kan leiden tot onveilige momenten. Het fietspad wordt gezien als hoofdfietsroute, maar de voorrang is niet overal eenduidig geregeld. Om dit probleem op te lossen, zullen haaientanden worden geplaatst bij de aansluitende fietspaden. Dit zorgt voor meer duidelijkheid en verhoogt de veiligheid.

Voor het besluit heeft de gemeente overleg gevoerd met de politie van Zeeland - West Brabant, die instemt met de maatregelen. De aanpassingen worden uitgevoerd op meerdere locaties, waaronder de kruisingen met de Meidoornlaan, 't Seuverick, en de Willem de Zwijgerlaan.

De werkzaamheden om de nieuwe verkeerssituatie in te stellen zijn onderdeel van de gemeentelijke plannen om de verkeersveiligheid in Oisterwijk verder te verbeteren.