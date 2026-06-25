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Vergunning verleend voor Tilburgmetalfest in Alphen
Vandaag om 09:27
De gemeente heeft een evenementenvergunning verleend voor Tilburgmetalfest op zaterdag 18 juli 2026 in Alphen.
Het metalfestival vindt plaats op de locatie Terover 23a in Alphen en duurt van elf uur ’s ochtends tot twee uur ’s nachts. De vergunning is op 23 juni 2026 verzonden.
Het Tilburgmetalfest is een jaarlijks evenement dat liefhebbers van metalmuziek samenbrengt. Met de verleende vergunning kan het festival doorgaan zoals gepland.
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