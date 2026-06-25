Roosendaal onthult historische straatnaamborden

Roosendaal heeft een project gelanceerd om historische straatnamen opnieuw zichtbaar te maken. Wethouder Evelien van der Star zal vanavond het eerste bordje bij de Dwarskaai onthullen. Het initiatief is een samenwerking tussen verschillende lokale partijen. In totaal worden tien locaties voorzien van deze speciale naamborden.

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Met het plaatsen van historische straatnaamborden wil Roosendaal haar rijke geschiedenis onder de aandacht brengen. Veel van deze namen, zoals de Dwarskaai, verwijzen naar vroegere situaties en vertellen verhalen over de ontwikkeling van de stad. De eerste onthulling vond plaats bij de Dwarskaai, een straat naast het EKP-gebouw, waar vroeger een kade haaks op De Kade stond.

Naast de Dwarskaai worden ook plekken zoals De Geldloze weg, De Pèèrdemart en het Wasservasstraatje voorzien van een bordje. In totaal zijn er tien locaties uitgekozen voor de eerste fase van het project. De borden krijgen een afwijkende vormgeving zodat duidelijk is dat het om historische namen gaat.

Verhalen blijven behouden

De initiatiefnemers willen met dit project bijdragen aan het gevoel van verbondenheid met Roosendaal. Naast de naam krijgen de bordjes ook een korte toelichting en een QR-code. Via deze code is aanvullende informatie te vinden op de website van Museum Tongerlohuys, zodat niet alleen de naam, maar ook het bijbehorende verhaal behouden blijft.

Het project is een samenwerking tussen IQ Aarmoeinieke, de gemeente Roosendaal, Citymarketing Roosendaal, Museum Tongerlohuys en de Heemkundekring. De onthulling werd muzikaal omlijst door het gezelschap van IQ Aarmoeinieke. Het plan is om in de toekomst nog meer historische straatnamen in Roosendaal zichtbaar te maken.