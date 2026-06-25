Dorpsdialoog over toekomst Schijf op 8 juli

Op woensdag 8 juli organiseert de gemeente Rucphen een dorpsdialoog in Schijf. Tijdens deze bijeenkomst in dorpshuis D'n Hoge Dries wordt verder gesproken over de ontwikkelvisie voor het dorp.

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De dorpsdialoog begint om zeven uur ’s avonds en richt zich op de zoekgebieden die zijn opgenomen in de Omgevingsvisie. Inwoners krijgen de kans om hun mening te geven over de plannen voor deze gebieden. Tijdens de bijeenkomst wordt een presentatie gegeven over de stand van zaken en de planning van de ontwikkelvisie.

Een belangrijk onderwerp zijn de spelregels voor de verschillende zoekgebieden in Schijf. Deze regels bepalen onder meer waar nieuwe gebouwen kunnen komen, hoeveel woningen er nodig zijn en hoe het dorp verbonden blijft met het omliggende landschap. Ook wordt gekeken naar ruimte voor groen, water en speelvoorzieningen.

De ontwikkelvisie bevat diverse onderdelen. Naast een algemene visie op Schijf en de gemeente Rucphen, worden regels opgesteld voor de drie woningbouwlocaties uit de Omgevingsvisie. Hierbij horen kaartbeelden en teksten die de uitgangspunten per locatie toelichten. Daarnaast is er een uitvoeringshoofdstuk waarin staat hoe en wanneer de plannen uitgevoerd kunnen worden.

De gemeente hoopt op een grote opkomst en een inspirerende discussie. De bijeenkomst biedt inwoners de kans om mee te denken over de toekomst van Schijf en hun ideeën te delen met burgemeester en wethouders.