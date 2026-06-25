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Parkeerverbod op Kerkstraat in Asten tijdens concerten

Vandaag om 09:41

Op 6 en 10 juli 2026 geldt een tijdelijk parkeerverbod op Kerkstraat 10 in Asten.

Gevonden voor jou

Het parkeerverbod is ingesteld vanwege een terrasconcert en een zomerconcert bij gemeenschapshuis ‘t Kwartier. Het gaat om een gedeelte van het parkeerterrein aan de Kerkstraat, aan de kant van de pastorie.

De maatregel is bedoeld om de verkeersveiligheid tijdens deze evenementen te waarborgen. Het parkeerverbod geldt op beide dagen van zes uur ’s avonds tot half twaalf ’s nachts.

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