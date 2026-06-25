Parkeerverbod op Kerkstraat in Asten tijdens concerten

Op 6 en 10 juli 2026 geldt een tijdelijk parkeerverbod op Kerkstraat 10 in Asten.

Gevonden voor jou

Het parkeerverbod is ingesteld vanwege een terrasconcert en een zomerconcert bij gemeenschapshuis ‘t Kwartier. Het gaat om een gedeelte van het parkeerterrein aan de Kerkstraat, aan de kant van de pastorie.