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Parkeerverbod op Kerkstraat in Asten tijdens concerten
Vandaag om 09:41
Op 6 en 10 juli 2026 geldt een tijdelijk parkeerverbod op Kerkstraat 10 in Asten.
Het parkeerverbod is ingesteld vanwege een terrasconcert en een zomerconcert bij gemeenschapshuis ‘t Kwartier. Het gaat om een gedeelte van het parkeerterrein aan de Kerkstraat, aan de kant van de pastorie.
De maatregel is bedoeld om de verkeersveiligheid tijdens deze evenementen te waarborgen. Het parkeerverbod geldt op beide dagen van zes uur ’s avonds tot half twaalf ’s nachts.
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