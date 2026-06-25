Benny pakt zeer verrassende wereldtitel: 'Voor mij puur een hobby'

Het kwam voor hem als een zeer aangename verrassing. Benny Smits (39) uit Geldrop pakte afgelopen weekend in Turkije tegen de verwachting in de wereldtitel biljart artistiek. "Ik denk niet dat iemand mij als favoriet zag, niet eens als outsider."

Op 10-jarige leeftijd kwam Smits via zijn vader in contact met de biljartsport. Hij startte met de biljartvorm libre en een jaar of vijf later koos hij voor driebanden. In 2011 zag hij via een demonstratie het biljart artistiek, ook wel bekend als kunststoten. "Het is een sport waarbij je de limiet zoekt van wat mogelijk is. Als het lukt, geeft dat veel voldoening. Ik vind het een hele leuke sport om te doen en om naar te kijken. Het is een onderbelichte sport, maar wel spectaculair." De Geldroppenaar heeft een druk leven als vader van twee kinderen en een baan als manager bij een verzekeringskantoor. In zijn vrije tijd staat hij het liefst achter de biljarttafel, vaak in zijn eigen mancave vol met PSV-items in de achtertuin. "In Nederland is het niet mogelijk om met deze sport je geld te verdienen. Het is voor mij puur een hobby waar ik veel plezier uit haal."

Vijf keer brons op de Masters Artistiek en een bronzen medaille op het EK voor landenteams waren zijn sportieve hoogtepunten, maar dat veranderde afgelopen week. Smits was op het WK in Turkije – zijn individuele debuut op een internationaal toernooi – zeker niet de favoriet, maar verraste iedereen met de wereldtitel. "Alleen de poulefase overleven was al een hele uitdaging", zegt Smits. "Ik weet wel dat als ik mijn beste niveau kan halen, ik van iedereen kan winnen. Dat lukte op het WK in Turkije zeven keer op rij, een verrassing voor iedereen. Het voelde onwerkelijk, ik ben enorm trots."

"Ik voelde zenuwen, maar mijn focus was fantastisch."

Dat hij op dit WK te sterk was voor de top van de wereld, had mede te maken met zijn concentratie. "Ik voelde zenuwen, maar mijn focus was fantastisch. Dat heb ik vanaf het begin tot het laatste moment vastgehouden." Ondanks de wereldtitel ging hij deze week weer gewoon aan het werk. Het goud leverde een cheque van een paar duizend euro op, maar verder verandert zijn leven niet. Al is zijn status in de biljartwereld wel veranderd. "In Nederland niet echt, daar heb je altijd een man of vier, vijf die favoriet zijn. Bij internationale toernooien verwacht ik wel dat tegenstanders anders naar mij gaan kijken nu ik wereldkampioen ben geworden."