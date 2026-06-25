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Beslistermijn verlengd voor Vaarselstraat in Someren
Vandaag om 10:01
De beslistermijn voor een aanvraag om twee woningen te splitsen in Someren is verlengd.
De gemeente Someren heeft de beslistermijn voor een omgevingsvergunning aan de Vaarselstraat 59 en 61 verlengd. Het gaat om een aanvraag voor het corrigeren van een fout bij het splitsen van twee woonhuizen.
De termijn is met maximaal zes weken verlengd. Het besluit is verzonden op 16 juni 2026. Het is niet mogelijk om bezwaar of beroep in te dienen tegen dit besluit.
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