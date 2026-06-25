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Beslistermijn verlengd voor parkeerplan Someren
Vandaag om 10:01
De gemeente Someren heeft de beslistermijn voor een tijdelijke parkeervoorziening aan de Groeneweg verlengd met maximaal zes weken.
De aanvraag betreft het realiseren van een tijdelijke parkeervoorziening nabij huisnummer 23 aan de Groeneweg in Someren. Burgemeester en wethouders hebben besloten dat zij meer tijd nodig hebben om een besluit te nemen.
De verlenging is vastgesteld op maximaal zes weken. Het besluit werd verzonden op 16 juni 2026. Tegen deze verlenging kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
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