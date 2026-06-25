Nieuwe woning gepland aan Heilige Geeststraat in Haghorst

In Haghorst is een aanvraag ingediend voor het bouwen van een vrijstaande woning met bijgebouw aan de Heilige Geeststraat. De aanvraag is op 19 juni 2026 ontvangen door de gemeente Hilvarenbeek.

Gevonden voor jou

Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning om een woning met bijgebouw te realiseren. De locatie betreft een perceel aan de Heilige Geeststraat, zonder specifiek huisnummer.

De aanvraag is onderdeel van een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het kenmerk van de ingediende aanvraag is 1064898. De gemeente heeft laten weten dat het pas mogelijk is om bezwaar in te dienen wanneer de vergunning officieel is verleend.