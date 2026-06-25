Isolatievergunning aangevraagd voor pand in Hilvarenbeek

Voor een woning aan Beerten 2 in Hilvarenbeek is een vergunning aangevraagd om de gevel, het dak en de vloer te isoleren.

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De gemeente Hilvarenbeek heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om werkzaamheden aan een woning op Beerten 2, waarbij de gevel, het dak en de vloer geïsoleerd zullen worden.

De aanvraag is ingediend op 18 juni 2026 en heeft kenmerknummer 1064889. Het betreft een bouwactiviteit waarvoor zowel het omgevingsplan als technische aspecten beoordeeld worden. De vergunning moet nog worden verleend, waarna eventuele vervolgstappen mogelijk zijn.