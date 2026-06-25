Zilveresdoorn mogelijk gekapt in Biest-Houtakker

Een aanvraag is ingediend om een zilveresdoorn te kappen aan de Biestsestraat in Biest-Houtakker.

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Het gaat om een boom bij huisnummer 98, waarvoor de gemeente Hilvarenbeek de aanvraag heeft ontvangen op 19 juni 2026. De ingediende aanvraag betreft het kappen van een zilveresdoorn en is onderdeel van de regels rondom het vellen van bomen of houtopstanden.

Het college van burgemeester en wethouders moet nog een besluit nemen over de vergunning. Het is nog niet mogelijk om bezwaar te maken, omdat de vergunning nog niet is verleend.